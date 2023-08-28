Володина Параскева Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти01.08.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1853
Сын: Володин Илья Иванов
Отец ребёнка: Володин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Володин Иван Иванов
Рождение ребёнка
До 1868
Отец ребёнка: Володин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1871
Сын: Володин Захар Иванов
Отец ребёнка: Володин Иван Иванов
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Володин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Антипина Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Володин Иван Иванов
Смерть
01.08.1886
Причина смерти: от чахотки