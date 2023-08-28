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Володина Параскева Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

01.08.1886

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Володин Илья Иванов

Отец ребёнка: Володин Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Володин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Володин Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Володин Ермолай Иванов

Отец ребёнка: Володин Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Володин Захар Иванов

Отец ребёнка: Володин Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Володин Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Антипина Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Володин Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
01.08.1886
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от чахотки
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