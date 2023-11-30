Володин Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти23.07.1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Володин Иван Егоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1853
Сын: Володин Илья Иванов
Мать ребёнка: Володина Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Володина Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
До 1868
Мать ребёнка: Володина Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Володин Захар Иванов
Мать ребёнка: Володина Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Володина Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Антипина Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Володина Параскева Михайлова
Смерть
23.07.1886
Причина смерти: от удушия