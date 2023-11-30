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Володин Иван Иванов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1839

Дата смерти

23.07.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Володин Иван Егоров

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Володин Илья Иванов

Мать ребёнка: Володина Параскева Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Володин Алексей Иванов

Мать ребёнка: Володина Параскева Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Володин Ермолай Иванов

Мать ребёнка: Володина Параскева Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Володин Захар Иванов

Мать ребёнка: Володина Параскева Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Володина Параскева Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Антипина Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Володина Параскева Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
23.07.1886
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от удушия
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