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Горюнова Фекла Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1885

Дочь: Горюнова Татьяна Онсимовна

Отец ребёнка: Горюнов Онисим Иванович

Бракосочетание
1886

Муж: Горюнов Онисим Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1887

Сын: Горюнов Василий Онисимович

Отец ребёнка: Горюнов Онисим Иванович

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Горюнов Иван Онисимович

Отец ребёнка: Горюнов Онисим Иванович

Рождение ребёнка
26.05.1901

Дочь: Горюнова Феодосия Онисимовна

Отец ребёнка: Горюнов Онисим Иванович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Горюнова Пелагея Онисимовна

Отец ребёнка: Горюнов Онисим Иванович

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