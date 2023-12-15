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Горюнов Онисим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Горюнов Онисим Иванович

Мать: Горюнова Анастасия Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1885

Дочь: Горюнова Татьяна Онсимовна

Мать ребёнка: Горюнова Фекла Прохоровна

Бракосочетание
1886

Жена: Горюнова Фекла Прохоровна

Рождение ребёнка
26.02.1887

Сын: Горюнов Василий Онисимович

Мать ребёнка: Горюнова Фекла Прохоровна

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Горюнов Иван Онисимович

Мать ребёнка: Горюнова Фекла Прохоровна

Рождение ребёнка
26.05.1901

Дочь: Горюнова Феодосия Онисимовна

Мать ребёнка: Горюнова Фекла Прохоровна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Горюнова Пелагея Онисимовна

Мать ребёнка: Горюнова Фекла Прохоровна

Рождение ребёнка
20.03.1909

Дочь: Горюнова Клавдия Онисимовна

Мать ребёнка: не указана

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