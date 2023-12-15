Горюнов Онисим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1885
Дочь: Горюнова Татьяна Онсимовна
Мать ребёнка: Горюнова Фекла Прохоровна
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
26.02.1887
Сын: Горюнов Василий Онисимович
Мать ребёнка: Горюнова Фекла Прохоровна
Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Горюнова Фекла Прохоровна
Рождение ребёнка
26.05.1901
Дочь: Горюнова Феодосия Онисимовна
Мать ребёнка: Горюнова Фекла Прохоровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Горюнова Пелагея Онисимовна
Мать ребёнка: Горюнова Фекла Прохоровна
Рождение ребёнка
20.03.1909
Дочь: Горюнова Клавдия Онисимовна
Мать ребёнка: не указана