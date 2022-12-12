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Герчиков Лазарь Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1884

Дата смерти

27.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1884

Отец: Герчиков Владимир Давидович

Мать: Герчикова Фейге-Рива

Рождение ребёнка
13.04.1913

Сын: Герчиков Герш Лазаревич

Мать ребёнка: Герчикова Ципейра Михелевна

Пинск, Брестская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Герчикова Мира Лазаревна

Мать ребёнка: Герчикова Ципейра Михелевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герчиков Илья Лазаревич

Мать ребёнка: Герчикова Ципейра Михелевна

Смерть
27.03.1968
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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