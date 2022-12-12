Герчиков Лазарь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1884
Дата смерти27.03.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1884
Отец: Герчиков Владимир Давидович
Мать: Герчикова Фейге-Рива
Рождение ребёнка
13.04.1913
Мать ребёнка: Герчикова Ципейра Михелевна
Пинск, Брестская область
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Герчикова Мира Лазаревна
Мать ребёнка: Герчикова Ципейра Михелевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Герчикова Ципейра Михелевна
Смерть
27.03.1968
Челябинск, Челябинский, Челябинская область