Герчикова (Айзинберг) Ципейра Михелевна
Место рождения
Дата рождения29.12.1890
Дата смерти09.04.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1890
Отец: Айзинберг Михель Гиршевич
Мать: Айзинберг Суре-Лее
Рождение ребёнка
13.04.1913
Отец ребёнка: Герчиков Лазарь Владимирович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Герчикова Мира Лазаревна
Отец ребёнка: Герчиков Лазарь Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Герчиков Лазарь Владимирович
Смерть
09.04.1963
Челябинск, Челябинский, Челябинская область