Герчикова (Айзинберг) Ципейра Михелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герчикова (Айзинберг) Ципейра Михелевна

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Место рождения

Пинск, Брестская область

Дата рождения

29.12.1890

Дата смерти

09.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1890

Отец: Айзинберг Михель Гиршевич

Мать: Айзинберг Суре-Лее

Пинск, Брестская область
Рождение ребёнка
13.04.1913

Сын: Герчиков Герш Лазаревич

Отец ребёнка: Герчиков Лазарь Владимирович

Пинск, Брестская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Герчикова Мира Лазаревна

Отец ребёнка: Герчиков Лазарь Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герчиков Илья Лазаревич

Отец ребёнка: Герчиков Лазарь Владимирович

Смерть
09.04.1963
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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