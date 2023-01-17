Герчиков Владимир (Вольф) Давидович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Герчикова Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Герчикова Фейге-Рива
Рождение ребёнка
1883
Сын: Герчиков Вениамин Владимирович
Мать ребёнка: Герчикова Фейге-Рива
Рождение ребёнка
13.02.1884
Сын: Герчиков Лазарь Владимирович
Мать ребёнка: Герчикова Фейге-Рива
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герчиков Маркус Владимирович
Мать ребёнка: Герчикова Фейге-Рива
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герчиков Наум Владимирович
Мать ребёнка: Герчикова Фейге-Рива
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герчикова Фейге-Рива
Смерть
?.10.1941