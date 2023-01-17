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Герчиков Владимир (Вольф) Давидович

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Место рождения

Бобруйск

Дата рождения

1856

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Герчикова Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Герчикова Фейге-Рива

Рождение ребёнка
1883

Сын: Герчиков Вениамин Владимирович

Мать ребёнка: Герчикова Фейге-Рива

Рождение ребёнка
13.02.1884

Сын: Герчиков Лазарь Владимирович

Мать ребёнка: Герчикова Фейге-Рива

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герчиков Маркус Владимирович

Мать ребёнка: Герчикова Фейге-Рива

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герчиков Наум Владимирович

Мать ребёнка: Герчикова Фейге-Рива

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герчикова Фейге-Рива

Смерть
?.10.1941
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