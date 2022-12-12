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Герчикова Фейге-Рива

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Место рождения

Бобруйск, Могилёвская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Герчикова Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Герчиков Владимир Давидович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Герчиков Вениамин Владимирович

Отец ребёнка: Герчиков Владимир Давидович

Рождение ребёнка
13.02.1884

Сын: Герчиков Лазарь Владимирович

Отец ребёнка: Герчиков Владимир Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герчиков Маркус Владимирович

Отец ребёнка: Герчиков Владимир Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герчиков Наум Владимирович

Отец ребёнка: Герчиков Владимир Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герчиков Владимир Давидович

Смерть
1941
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