Герчикова Фейге-Рива
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Герчикова Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Герчиков Владимир Давидович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Герчиков Вениамин Владимирович
Отец ребёнка: Герчиков Владимир Давидович
Рождение ребёнка
13.02.1884
Сын: Герчиков Лазарь Владимирович
Отец ребёнка: Герчиков Владимир Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герчиков Маркус Владимирович
Отец ребёнка: Герчиков Владимир Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герчиков Наум Владимирович
Отец ребёнка: Герчиков Владимир Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941