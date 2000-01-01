Герчиков Маркус Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герчиков Владимир Давидович
Мать: Герчикова Фейге-Рива
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Герчикова Зоя Марковна
Мать ребёнка: Герчикова Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герчикова Роза Марковна
Мать ребёнка: Герчикова Сара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герчикова Сара
Смерть
Неизвестно