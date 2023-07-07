Замчалов Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Замчалов Яков
Рождение ребёнка
22.04.1910 ст.
Дочь: Николаева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Замчалова Анастасия Федоровна
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шитина Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Замчалова Анастасия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замчалов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Замчалова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Замчалова Анастасия Федоровна
Смерть
Неизвестно