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Замчалов Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Замчалов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1910 ст.

Дочь: Николаева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Замчалова Анастасия Федоровна

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шитина Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Замчалова Анастасия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замчалова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замчалов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Замчалова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замчалов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Замчалова Анастасия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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