Николаева (Замчалова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1910 ст.
Дата смерти1979
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1910 ст.
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Николаева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Николаев Григорий Никитич
Рождение ребёнка
26.04.1938
Дочь: Спирина Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Николаев Григорий Никитич
Рождение ребёнка
09.04.1941
Дочь: Рыбакина Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Николаев Григорий Никитич
Рождение ребёнка
1942
Сын: Николаев Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Николаев Григорий Никитич
Рождение ребёнка
20.11.1946
Сын: Николаев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Николаев Григорий Никитич
Рождение ребёнка
27.03.1952
Дочь: Николаева Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Николаев Григорий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979
Челябинск, Челябинский, Челябинская область