Николаева (Замчалова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Замчалова) Анна Николаевна

Место рождения

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

22.04.1910 ст.

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1910 ст.

Отец: Замчалов Николай Яковлевич

Мать: Замчалова Анастасия Федоровна

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Николаева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Николаев Григорий Никитич

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.04.1938

Дочь: Спирина Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Николаев Григорий Никитич

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.04.1941

Дочь: Рыбакина Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Николаев Григорий Никитич

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1942

Сын: Николаев Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Николаев Григорий Никитич

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.11.1946

Сын: Николаев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Николаев Григорий Никитич

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.03.1952

Дочь: Николаева Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Николаев Григорий Никитич

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Григорий Никитич

Смерть
1979
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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