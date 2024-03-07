Шитина (Замчалова) Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шитина Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шитина Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шитин Петр
Смерть
Неизвестно