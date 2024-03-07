Шитина (Замчалова) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитина (Замчалова) Евгения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Замчалов Николай Яковлевич

Мать: Замчалова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шитин Виктор Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шитин Геннадий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шитин Иван Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шитина Мария Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шитина Галина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитин Петр

Смерть
Неизвестно
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