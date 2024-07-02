Маковецкий Спиридон Емельянович
Место рожденияКрасноярский край, Бийский район, село Горелово
Дата рождения27.12.1907
Дата смерти14.08.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1907
Отец: Маковецкий Емельян Игнатьевич
Мать: Маковецкая Василиса
так же в источниках указываются: с. Аверьяновка, Ермаковский р-н п. Ижа, Кочергинский с/с, Ермаковский р-н
Бракосочетание
Около 1927
Рождение ребёнка
25.08.1928
Сын: Маковецкий Фёдор Спиридонович
Мать ребёнка: Маковецкая (Стучалина) Анна Николаевна
Иджа, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.10.1930
Вступление в колхоз
С 1931 по 1970
Член колхоза им. Молотова (с 1955? им. Кирова) Возил воду в поле, потом следил за прудом, делал лунки зимой, чтобы рыба дышала
Рождение ребёнка
20.01.1936
Рождение ребёнка
28.01.1938
Военная служба
С 1942 по 1943
Призван Бийским РВК в ? году Служил в воинской части 944 ап 26.01.1942 г был признан пропавшим без вести, родственники получили телеграмму об этом Находился в госпитале ЭГ 1630 Служил в 21 пп СЭГ 1170... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1943
Военная награда
После 1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Предположительно, был награждён трижды
Рождение ребёнка
10.08.1950
Место жительства
1951
Место жительства
После 1951
Жил на ул. Набережная В с. Семенниково переехал в период укрупнения колхоза (предположительно 50ые) Ранее жил в д. Кочергино (в 7 км от Семенниково)
Работа или профессия
1983
Пенсионер, Инвалид ВОВ II группы
Бракосочетание
Около 1983
Жена: скрыто настройками приватности
Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
14.08.1991
Захоронен на кладбище с. Семенниково Ермаковского района