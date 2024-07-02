Маковецкий Спиридон Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковецкий Спиридон Емельянович

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Место рождения

Красноярский край, Бийский район, село Горелово

Дата рождения

27.12.1907

Дата смерти

14.08.1991

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Жена

1908 г.р.
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Дети

1928 г.р.
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Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1907

Отец: Маковецкий Емельян Игнатьевич

Мать: Маковецкая Василиса

так же в источниках указываются: с. Аверьяновка, Ермаковский р-н п. Ижа, Кочергинский с/с, Ермаковский р-н
Бракосочетание
Около 1927

Жена: Маковецкая (Стучалина) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
25.08.1928

Сын: Маковецкий Фёдор Спиридонович

Мать ребёнка: Маковецкая (Стучалина) Анна Николаевна

Иджа, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маковецкая (Стучалина) Анна Николаевна

Кочергино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Вступление в колхоз
С 1931 по 1970
Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Член колхоза им. Молотова (с 1955? им. Кирова) Возил воду в поле, потом следил за прудом, делал лунки зимой, чтобы рыба дышала
Рождение ребёнка
20.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маковецкая (Стучалина) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
28.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маковецкая (Стучалина) Анна Николаевна

Военная служба
С 1942 по 1943
Призван Бийским РВК в ? году Служил в воинской части 944 ап 26.01.1942 г был признан пропавшим без вести, родственники получили телеграмму об этом Находился в госпитале ЭГ 1630 Служил в 21 пп СЭГ 1170... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маковецкая (Стучалина) Анна Николаевна

Военная награда
После 1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Предположительно, был награждён трижды
Рождение ребёнка
10.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маковецкая (Стучалина) Анна Николаевна

Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
1951
Кочергино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
После 1951
Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Жил на ул. Набережная В с. Семенниково переехал в период укрупнения колхоза (предположительно 50ые) Ранее жил в д. Кочергино (в 7 км от Семенниково)
Работа или профессия
1983
Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Пенсионер, Инвалид ВОВ II группы
Бракосочетание
Около 1983

Жена: скрыто настройками приватности

Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
14.08.1991
Захоронен на кладбище с. Семенниково Ермаковского района

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