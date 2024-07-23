Маковецкий Алексей Спиридонович 03.10.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маковецкий Алексей Спиридонович

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Место рождения

Кочергино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

03.10.1930

Дата смерти

21.04.1986

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1930

Отец: Маковецкий Спиридон Емельянович

Мать: Маковецкая (Стучалина) Анна Николаевна

Кочергино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маковецкая Татьяна Фёдоровна

Образование
Около 1945
Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Образование — 2 класса школы
Вступление в колхоз
1948
Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Вступил в колхоз им. Кирова
Рождение ребёнка
05.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маковецкая Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маковецкая Татьяна Фёдоровна

Работа или профессия
Между 1961 и 1963
Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Ученик (тракторной) бригады в колхозе им. Кирова
Работа или профессия
Между 1964 и 1966
Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Тракторист, бригадир (полевой) бригады (в колхозе им. Кирова)
Работа или профессия
Между 1971 и 1974
Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Тракторист, кладовщик зерносклада в колхозе им. Кирова
Работа или профессия
Между 1976 и 1978
Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Кладовщик в колхозе им. Ленина
Работа или профессия
1979
Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Заведующий складами в колхозе им. Ленина
Смерть
21.04.1986

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