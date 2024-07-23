Маковецкий Алексей Спиридонович
Место рождения
Дата рождения03.10.1930
Дата смерти21.04.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Около 1945
Образование — 2 класса школы
Вступление в колхоз
1948
Вступил в колхоз им. Кирова
Рождение ребёнка
05.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маковецкая Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маковецкая Татьяна Фёдоровна
Работа или профессия
Между 1961 и 1963
Ученик (тракторной) бригады в колхозе им. Кирова
Работа или профессия
Между 1964 и 1966
Тракторист, бригадир (полевой) бригады (в колхозе им. Кирова)
Работа или профессия
Между 1971 и 1974
Тракторист, кладовщик зерносклада в колхозе им. Кирова
Работа или профессия
Между 1976 и 1978
Кладовщик в колхозе им. Ленина
Работа или профессия
1979
Заведующий складами в колхозе им. Ленина
Смерть
21.04.1986