Маковецкий Пётр Спиридонович 10.08.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маковецкий Пётр Спиридонович

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Место рождения

Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

10.08.1950

Дата смерти

Около 2000

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1950

Отец: Маковецкий Спиридон Емельянович

Мать: Маковецкая (Стучалина) Анна Николаевна

Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Образование
С 1958 по 1965
Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
8 классов Семенниковской 8-й школы
Образование
Между 1965 и 1969
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Сельско-хозяйственный техникум
Военная служба
С 1969 по 1971
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Работа или профессия
С 01.08.1971 по 1973
Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Шофёр в колхозе им. Кирова
Работа или профессия
С 01.11.1971 по 01.02.1972
Ермаковское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Около 1973

Жена: Маковецкая Валентина Николаевна

Работа или профессия
1974
Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Заведующий мастерскими в кол-зе им. Ленина
Образование
1975
Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Механик СХТ
Рождение ребёнка
25.03.1976

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Мать ребёнка: Маковецкая Валентина Николаевна

Работа или профессия
1980
Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Моторист в кол-зе им. Ленина
Рождение ребёнка
16.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маковецкая Валентина Николаевна

Смерть
Около 2000

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