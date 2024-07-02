Маковецкий Пётр Спиридонович
Место рождения
Дата рождения10.08.1950
Дата смертиОколо 2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1950
Образование
С 1958 по 1965
8 классов Семенниковской 8-й школы
Образование
Между 1965 и 1969
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Сельско-хозяйственный техникум
Военная служба
С 1969 по 1971
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Работа или профессия
С 01.08.1971 по 1973
Шофёр в колхозе им. Кирова
Работа или профессия
С 01.11.1971 по 01.02.1972
Ермаковское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Около 1973
Работа или профессия
1974
Заведующий мастерскими в кол-зе им. Ленина
Образование
1975
Механик СХТ
Рождение ребёнка
25.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маковецкая Валентина Николаевна
Работа или профессия
1980
Моторист в кол-зе им. Ленина
Рождение ребёнка
16.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маковецкая Валентина Николаевна
Смерть
Около 2000