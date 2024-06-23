Маковецкая Валентина Николаевна 01.10.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМаковецкая Валентина Николаевна

Маковецкая Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Латышка
Бракосочетание
Около 1973

Муж: Маковецкий Пётр Спиридонович

Работа или профессия
С 1974 по 1980
Ермаковское РАЙПО, продавец
Рождение ребёнка
25.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маковецкий Пётр Спиридонович

Рождение ребёнка
16.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маковецкий Пётр Спиридонович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.