Маковецкая Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Латышка
Бракосочетание
Около 1973
Работа или профессия
С 1974 по 1980
Ермаковское РАЙПО, продавец
Рождение ребёнка
25.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маковецкий Пётр Спиридонович
Рождение ребёнка
16.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маковецкий Пётр Спиридонович
Смерть
Неизвестно