Маковецкий Емельян Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1867
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1867
Отец: Маковецкий Игнат
Мать: не указана
Со слов родственников, лет до 35 не женился. Был грамотным, читал газеты.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маковецкая Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1900
Жена: Маковецкая Василиса
Место жительства
Около 1907
Со слов родственников, Емельян переехал из Харьковской области, когда его отец (скорее всего зажиточным крестьянином) ударил своего рабочего. "Там, говорят, калачи на деревьях растут". Вместе с женой... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1907
Сын: Маковецкий Спиридон Емельянович
Мать ребёнка: Маковецкая Василиса
так же в источниках указываются: с. Аверьяновка, Ермаковский р-н п. Ижа, Кочергинский с/с, Ермаковский р-н
Рождение ребёнка
?.01.1919
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маковецкая Василиса
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маковецкая Василиса
Место жительства
После 1930
Харино, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Во время голодомора (в 1933 г.) к Харино приезжали родственники из Харкова. Уезжая на поезде из Абакана, забрали с собой репу, свеклу, картофель.
Место жительства
Между 1940 и 1949
Кочергино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
С 26.04.1949 по 28.02.1958
Ермаковское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Работал на Райпромкомбинате, в Ермаковской больнице
Место жительства
С 01.04.1958 по 24.11.1958
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Жил у своей дочери Анны(предположительно), работал сторожем
Место жительства
С 1959 по 28.03.1961
Колхозник в колхозе им. Кирова
Смерть
1961