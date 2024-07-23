Маковецкий Емельян Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковецкий Емельян Игнатьевич

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Место рождения

Скрипаи, Харківська область

Дата рождения

08.01.1867

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1885 г.р.
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Дети

1907 г.р.
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Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1867

Отец: Маковецкий Игнат

Мать: не указана

Скрипаи, Харківська область
Со слов родственников, лет до 35 не женился. Был грамотным, читал газеты.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маковецкая Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 1900

Жена: Маковецкая Василиса

Место жительства
Около 1907
Со слов родственников, Емельян переехал из Харьковской области, когда его отец (скорее всего зажиточным крестьянином) ударил своего рабочего. "Там, говорят, калачи на деревьях растут". Вместе с женой... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1907

Сын: Маковецкий Спиридон Емельянович

Мать ребёнка: Маковецкая Василиса

так же в источниках указываются: с. Аверьяновка, Ермаковский р-н п. Ижа, Кочергинский с/с, Ермаковский р-н
Рождение ребёнка
?.01.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маковецкая Василиса

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маковецкая Василиса

Место жительства
После 1930
Харино, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Во время голодомора (в 1933 г.) к Харино приезжали родственники из Харкова. Уезжая на поезде из Абакана, забрали с собой репу, свеклу, картофель.
Место жительства
Между 1940 и 1949
Кочергино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
С 26.04.1949 по 28.02.1958
Ермаковское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Работал на Райпромкомбинате, в Ермаковской больнице
Место жительства
С 01.04.1958 по 24.11.1958
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Жил у своей дочери Анны(предположительно), работал сторожем
Место жительства
С 1959 по 28.03.1961
Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Колхозник в колхозе им. Кирова
Смерть
1961
Семенниково, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край

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