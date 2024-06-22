Маковецкий Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1867
Сын: Маковецкий Емельян Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Скрипаи, Харківська область
Со слов родственников, лет до 35 не женился. Был грамотным, читал газеты.
Смерть
Неизвестно