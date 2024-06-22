Маковецкий Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаковецкий Игнат

Маковецкий Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1867

Сын: Маковецкий Емельян Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Скрипаи, Харківська область
Со слов родственников, лет до 35 не женился. Был грамотным, читал газеты.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.