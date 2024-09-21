Николаев Пантелеймон Егорович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти13.12.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Пелагея Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Николаева Наталья Алексеевна
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Отставной унтер-офицер
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1872
Сын: Николаев Василий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Николаева Наталья Алексеевна
Смерть
13.12.1916