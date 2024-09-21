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Николаев Пантелеймон Егорович

Место рождения

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1838

Дата смерти

13.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Леонтьев Егор Степанович

Мать: Леонтьева Аграфена Николаевна

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Пелагея Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Николаева Наталья Алексеевна

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Отставной унтер-офицер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
22.03.1872

Сын: Николаев Василий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Николаева Наталья Алексеевна

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
13.12.1916

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