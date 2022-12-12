село Косогоры, село Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Косогоры

Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
524Никольское (Старые Косогоры), с. удел.при рч. Семилейке.703031612171354Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Пичеурская волость
322. Косогоры, село бывшее удельное, при речке Семилейке, дворов 377, жителей 2948, 2 церкви православных, школа, шерсточесальня, красильня, 6 овч. звд.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Большеберезниковский район
75535Косогорысело54°13'45°47'N-38-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Большеберезниковский муниципальный район, Косогорское сельское поселение
89610425101с Косогорысело
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