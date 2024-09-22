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Леонтьева Аграфена Николаевна

Место рождения

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1811

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев (Леонтьев) Прокофий Егорович

Отец ребёнка: Леонтьев Егор Степанович

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Егор Степанович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Николаев Пантелеймон Егорович

Отец ребёнка: Леонтьев Егор Степанович

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1881

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