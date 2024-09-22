Леонтьева Аграфена Николаевна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев (Леонтьев) Прокофий Егорович
Отец ребёнка: Леонтьев Егор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Николаев Пантелеймон Егорович
Отец ребёнка: Леонтьев Егор Степанович
Смерть
1881