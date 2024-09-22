Леонтьев Егор Степанович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти17.05.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев (Леонтьев) Прокофий Егорович
Мать ребёнка: Леонтьева Аграфена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Николаев Пантелеймон Егорович
Мать ребёнка: Леонтьева Аграфена Николаевна
Смерть
17.05.1884