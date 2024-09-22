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Леонтьев Егор Степанович

Место рождения

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1807

Дата смерти

17.05.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев (Леонтьев) Прокофий Егорович

Мать ребёнка: Леонтьева Аграфена Николаевна

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Николаев Пантелеймон Егорович

Мать ребёнка: Леонтьева Аграфена Николаевна

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
17.05.1884
Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

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