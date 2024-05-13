Шмараев Трофим Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти20.02.1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Лазарева (Шмараева) Агафья Трофимовна
Мать ребёнка: Шмараева (Черканова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Шмараев Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Шмараева (Черканова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Боева (Шмараева) Ирина Трофимовна
Мать ребёнка: Шмараева (Черканова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Оболенцова (Шмараева) Марфа Трофимовна
Мать ребёнка: Шмараева (Черканова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шмараев Савелий Трофимович
Мать ребёнка: Шмараева (Черканова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Шмараева) Дарья Трофимовна
Мать ребёнка: Шмараева (Черканова) Мария Петровна
Смерть
20.02.1786