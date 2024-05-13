Шмараев Трофим Лукьянович 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараев Трофим Лукьянович

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

20.02.1786

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Шмараев Лукьян Максимович

Мать: Шмараева Агафья Васильевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмараева (Ворохобина) Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмараева (Черканова) Мария Петровна

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Лазарева (Шмараева) Агафья Трофимовна

Мать ребёнка: Шмараева (Черканова) Мария Петровна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Шмараев Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Шмараева (Черканова) Мария Петровна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Боева (Шмараева) Ирина Трофимовна

Мать ребёнка: Шмараева (Черканова) Мария Петровна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Оболенцова (Шмараева) Марфа Трофимовна

Мать ребёнка: Шмараева (Черканова) Мария Петровна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шмараев Савелий Трофимович

Мать ребёнка: Шмараева (Черканова) Мария Петровна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Шмараева) Дарья Трофимовна

Мать ребёнка: Шмараева (Черканова) Мария Петровна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
20.02.1786
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

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