Шмараева (Черканова) Мария Петровна 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШмараева (Черканова) Мария Петровна

Шмараева (Черканова) Мария Петровна

Место рождения

Казачья Лисица, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Казачья Лисица, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Трофим Лукьянович

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Лазарева (Шмараева) Агафья Трофимовна

Отец ребёнка: Шмараев Трофим Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Шмараев Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Шмараев Трофим Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Боева (Шмараева) Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Шмараев Трофим Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Оболенцова (Шмараева) Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Шмараев Трофим Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шмараев Савелий Трофимович

Отец ребёнка: Шмараев Трофим Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Шмараева) Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Шмараев Трофим Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.