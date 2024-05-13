Шмараева (Черканова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Лазарева (Шмараева) Агафья Трофимовна
Отец ребёнка: Шмараев Трофим Лукьянович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Шмараев Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Шмараев Трофим Лукьянович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Боева (Шмараева) Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Шмараев Трофим Лукьянович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Оболенцова (Шмараева) Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Шмараев Трофим Лукьянович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шмараев Савелий Трофимович
Отец ребёнка: Шмараев Трофим Лукьянович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Шмараева) Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Шмараев Трофим Лукьянович
Смерть
Неизвестно