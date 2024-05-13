Лазарева (Шмараева) Агафья Трофимовна 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лазарева (Шмараева) Агафья Трофимовна

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Шмараев Трофим Лукьянович

Мать: Шмараева (Черканова) Мария Петровна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1764

Муж: Лазарев Яков Федосеевич

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Лазарев Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Лазарев Яков Федосеевич

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Лазарев Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Лазарев Яков Федосеевич

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Лазарев Фока Яковлевич

Отец ребёнка: Лазарев Яков Федосеевич

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Лазарев Кондрат Яковлевич

Отец ребёнка: Лазарев Яков Федосеевич

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Лазарев Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Лазарев Яков Федосеевич

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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