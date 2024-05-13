Лазарева (Шмараева) Агафья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1764
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Лазарев Яков Федосеевич
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Лазарев Яков Федосеевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Лазарев Яков Федосеевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Лазарев Кондрат Яковлевич
Отец ребёнка: Лазарев Яков Федосеевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лазарев Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Лазарев Яков Федосеевич
Смерть
Неизвестно