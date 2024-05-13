Шмараева Агафья Васильевна 1717 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева Агафья Васильевна

Место рождения

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1731

Муж: Шмараев Лукьян Максимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Шмараев Трофим Лукьянович

Отец ребёнка: Шмараев Лукьян Максимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Шершнева (Шмараева) Ирина Лукьяновна

Отец ребёнка: Шмараев Лукьян Максимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Шмараев Яков Лукьянович

Отец ребёнка: Шмараев Лукьян Максимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Шмараев Никифор Лукьянович

Отец ребёнка: Шмараев Лукьян Максимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Шмараев Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Шмараев Лукьян Максимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1785
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

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