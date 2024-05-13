Шмараева Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1731
Рождение ребёнка
1732
Сын: Шмараев Трофим Лукьянович
Отец ребёнка: Шмараев Лукьян Максимович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Шершнева (Шмараева) Ирина Лукьяновна
Отец ребёнка: Шмараев Лукьян Максимович
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Шмараев Лукьян Максимович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Шмараев Никифор Лукьянович
Отец ребёнка: Шмараев Лукьян Максимович
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Шмараев Лукьян Максимович
Смерть
1785