Богданова (Юртаева) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова (Юртаева) Валентина Григорьевна

Богданова (Юртаева) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.2004

Сын: Челушкин Вячеслав Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.07.2007

Дочь: Челушкина Анна Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
30.07.2009

Муж: Богданов Александр Викторович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.07.2011

Сын: Богданов Роман Александрович

Отец ребёнка: Богданов Александр Викторович

Рождение ребёнка
16.05.2014

Дочь: Богданова Мария Александровна

Отец ребёнка: Богданов Александр Викторович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close