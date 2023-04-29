Богданова (Юртаева) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.2004
Сын: Челушкин Вячеслав Андреевич
Рождение ребёнка
25.07.2007
Дочь: Челушкина Анна Андреевна
Бракосочетание
30.07.2009
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.07.2011
Сын: Богданов Роман Александрович
Отец ребёнка: Богданов Александр Викторович
Рождение ребёнка
16.05.2014
Дочь: Богданова Мария Александровна
Отец ребёнка: Богданов Александр Викторович