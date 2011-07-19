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Богданов Роман Александрович
Богданов Роман Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.07.2011
Пол
Мужской
Отец
Богданов Александр Викторович
1969 г.р.
Мать
Богданова (Юртаева) Валентина Григорьевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2011
Отец:
Богданов Александр Викторович
Мать:
Богданова Валентина Григорьевна
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