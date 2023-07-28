Богданов Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения10.11.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1969
Рождение ребёнка
20.08.2005
Дочь: Богданова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
30.07.2009
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.07.2011
Сын: Богданов Роман Александрович
Мать ребёнка: Богданова Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
16.05.2014
Дочь: Богданова Мария Александровна
Мать ребёнка: Богданова Валентина Григорьевна