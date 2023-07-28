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Богданов Александр Викторович

Место рождения

Свирск, Свирское, Иркутская область

Дата рождения

10.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1969

Отец: Богданов Виктор Степанович

Мать: Богданова Анисья Петровна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.08.2005

Дочь: Богданова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
30.07.2009

Жена: Богданова Валентина Григорьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.07.2011

Сын: Богданов Роман Александрович

Мать ребёнка: Богданова Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
16.05.2014

Дочь: Богданова Мария Александровна

Мать ребёнка: Богданова Валентина Григорьевна