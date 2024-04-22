Мельгин Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиМежду 1849 и 1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Мельгин Алексей
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Антипина Юстина Яковлевна
Мать ребёнка: Мельгина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Мельгина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мельгин Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Мельгина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мельгина Васса Яковлевна
Мать ребёнка: Мельгина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Мельгина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Мельгина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мельгина Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Мельгина Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1849 и 1859