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Мельгин Яков Алексеевич

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1814

Дата смерти

Между 1849 и 1859

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Мельгин Алексей

Мать: не указана

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Антипина Юстина Яковлевна

Мать ребёнка: Мельгина Феодосия Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Мельгин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Мельгина Феодосия Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Мельгин Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Мельгина Феодосия Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мельгина Васса Яковлевна

Мать ребёнка: Мельгина Феодосия Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мельгин Лука Яковлевич

Мать ребёнка: Мельгина Феодосия Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мельгин Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Мельгина Феодосия Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мельгина Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Мельгина Феодосия Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельгина Феодосия Ивановна

Смерть
Между 1849 и 1859
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
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