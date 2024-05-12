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Мельгин Филипп Яковлевич

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Мельгин Яков Алексеевич

Мать: Мельгина Феодосия (Федосья) Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
30.01.1880

Жена: Мельгина (Попова) Дарья Малафеевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1882

Сын: Мельгин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Мельгина (Попова) Дарья Малафеевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
28.10.1883

Дочь: Мельгина Параскева Филипповна

Мать ребёнка: Мельгина (Попова) Дарья Малафеевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
27.05.1887

Дочь: Мельгина Федосья Филипповна

Мать ребёнка: Мельгина (Попова) Дарья Малафеевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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