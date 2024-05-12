Мельгин Филипп Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
30.01.1880
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1882
Мать ребёнка: Мельгина (Попова) Дарья Малафеевна
Рождение ребёнка
28.10.1883
Дочь: Мельгина Параскева Филипповна
Мать ребёнка: Мельгина (Попова) Дарья Малафеевна
Рождение ребёнка
27.05.1887
Дочь: Мельгина Федосья Филипповна
Мать ребёнка: Мельгина (Попова) Дарья Малафеевна
Смерть
Неизвестно