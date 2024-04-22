Антипина (Мельгина) Юстина (Устина) Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
17.02.1864
Рождение ребёнка
08.08.1865
Дочь: Феофилова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Антипин Петр Осипович
Рождение ребёнка
30.09.1867
Отец ребёнка: Антипин Петр Осипович
Рождение ребёнка
30.09.1867
Отец ребёнка: Антипин Петр Осипович
Смерть
Неизвестно