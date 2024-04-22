Антипина (Мельгина) Юстина (Устина) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Мельгина) Юстина (Устина) Яковлевна

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Мельгин Яков Алексеевич

Мать: Мельгина Феодосия Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
17.02.1864

Муж: Антипин Петр Осипович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1865

Дочь: Феофилова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Антипин Петр Осипович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1867

Сын: Антипин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Антипин Петр Осипович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1867

Сын: Антипин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Антипин Петр Осипович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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