Мельгин Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
24.01.1878
Дочь: Мельгина Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Мельгина Татьяна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
18.04.1880
Дочь: Мельгина Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Мельгина Татьяна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
01.11.1884
Мать ребёнка: Мельгина Татьяна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
29.10.1890
Дочь: Мельгина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Мельгина Татьяна Пантелеймоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно