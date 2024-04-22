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Мельгин Григорий Яковлевич

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Мельгин Яков Алексеевич

Мать: Мельгина Феодосия Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
24.01.1878

Дочь: Мельгина Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Мельгина Татьяна Пантелеймоновна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.04.1880

Дочь: Мельгина Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Мельгина Татьяна Пантелеймоновна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.11.1884

Сын: Мельгин Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Мельгина Татьяна Пантелеймоновна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.10.1890

Дочь: Мельгина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Мельгина Татьяна Пантелеймоновна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельгина Татьяна Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
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