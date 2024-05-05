Мельгина Татьяна Пантелеймоновна (Пименовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.01.1878
Дочь: Мельгина Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Мельгин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
18.04.1880
Дочь: Мельгина Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Мельгин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.11.1884
Отец ребёнка: Мельгин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
29.10.1890
Дочь: Мельгина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Мельгин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
04.07.1895
Дочь: Мельгина Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Мельгин Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно