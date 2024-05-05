Мельгина Татьяна Пантелеймоновна (Пименовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельгина Татьяна Пантелеймоновна (Пименовна)

Мельгина Татьяна Пантелеймоновна (Пименовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1878

Дочь: Мельгина Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Мельгин Григорий Яковлевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.04.1880

Дочь: Мельгина Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Мельгин Григорий Яковлевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.11.1884

Сын: Мельгин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Мельгин Григорий Яковлевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.10.1890

Дочь: Мельгина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Мельгин Григорий Яковлевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
04.07.1895

Дочь: Мельгина Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Мельгин Григорий Яковлевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельгин Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close