Жабина Гликерия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1807 ст.
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Жабин Дементий Александров
Отец ребёнка: Жабин Александр Константинов
Рождение ребёнка
06.12.1815 ст.
Дочь: Жабина Варвара Александрова
Отец ребёнка: Жабин Александр Константинов
Рождение ребёнка
25.11.1818 ст.
Отец ребёнка: Жабин Александр Константинов
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Жабина Анна Александрова
Отец ребёнка: Жабин Александр Константинов
Рождение ребёнка
11.03.1823 ст.
Отец ребёнка: Жабин Александр Константинов
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Жабин Александр Константинов
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Жабин Александр Константинов
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Жабин Александр Константинов
Смерть
После 1858