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Жабина Гликерия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1807 ст.

Муж: Жабин Александр Константинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Жабин Дементий Александров

Отец ребёнка: Жабин Александр Константинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.12.1815 ст.

Дочь: Жабина Варвара Александрова

Отец ребёнка: Жабин Александр Константинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.11.1818 ст.

Сын: Жабин Андрей Александров

Отец ребёнка: Жабин Александр Константинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Жабина Анна Александрова

Отец ребёнка: Жабин Александр Константинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.03.1823 ст.

Сын: Жабин Сафрон Александров

Отец ребёнка: Жабин Александр Константинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Жабин Антон Александров

Отец ребёнка: Жабин Александр Константинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Жабин Иван Александров

Отец ребёнка: Жабин Александр Константинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Жабин Ефим Александров

Отец ребёнка: Жабин Александр Константинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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