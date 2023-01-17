Жабин Дементий Александров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Жабина Ирина Дементьева
Мать ребёнка: Жабина Дарья Тимофеева
Бракосочетание
До 1833
Жена: Жабина Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Жабина Татьяна Дементьева
Мать ребёнка: Жабина Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Жабина Лукерья Дементьева
Мать ребёнка: Жабина Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Жабина Наталья Дементьева
Мать ребёнка: Жабина Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Жабина Мария Дементьева
Мать ребёнка: Жабина Дарья Тимофеева
Смерть
После 1858