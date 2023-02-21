Жабина Дарья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Жабина Ирина Дементьева
Отец ребёнка: Жабин Дементий Александров
Бракосочетание
До 1833
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Жабина Татьяна Дементьева
Отец ребёнка: Жабин Дементий Александров
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Жабина Лукерья Дементьева
Отец ребёнка: Жабин Дементий Александров
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Жабина Наталья Дементьева
Отец ребёнка: Жабин Дементий Александров
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Жабина Мария Дементьева
Отец ребёнка: Жабин Дементий Александров
Смерть
После 1858