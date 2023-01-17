Жабин Антон Александров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Жабина Прасковья Антонова
Мать ребёнка: Жабина Ульяна Евдокимова
Бракосочетание
До 1850
Жена: Жабина Ульяна Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Жабин Иона Антонов
Мать ребёнка: Жабина Ульяна Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Жабина Ульяна Евдокимова
Смерть
После 1858