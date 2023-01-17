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Жабин Антон Александров

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Жабин Александр Константинов

Мать: Жабина Гликерия Иванова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Жабина Прасковья Антонова

Мать ребёнка: Жабина Ульяна Евдокимова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1850

Жена: Жабина Ульяна Евдокимова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Жабин Иона Антонов

Мать ребёнка: Жабина Ульяна Евдокимова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Жабин Зеновий Антонов

Мать ребёнка: Жабина Ульяна Евдокимова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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