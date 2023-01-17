Жабин Иван Александров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Жабин Степан Иванов
Мать ребёнка: Жабина Матрена Петрова
Бракосочетание
До 1850
Жена: Жабина Матрена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Жабин Иван Иванов
Мать ребёнка: Жабина Матрена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Жабин Роман Иванов
Мать ребёнка: Жабина Матрена Петрова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Жабина Мария Иванова
Мать ребёнка: Жабина Матрена Петрова
Смерть
После 1858