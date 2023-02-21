Жабина Матрена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Жабин Степан Иванов
Отец ребёнка: Жабин Иван Александров
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Жабин Иван Иванов
Отец ребёнка: Жабин Иван Александров
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Жабин Роман Иванов
Отец ребёнка: Жабин Иван Александров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Жабина Мария Иванова
Отец ребёнка: Жабин Иван Александров
Смерть
После 1858