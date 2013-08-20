Зорина (Ульянова) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Ульянова) Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1933

Дата смерти

20.08.2013

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1933

Отец: Ульянов Андрей Павлович

Мать: Ульянова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1957

Сын: Зорин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Зорин Александр Иванович

село Бабарыкино Шегарского района Томской области
Рождение ребёнка
02.01.1959

Сын: Зорин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Зорин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Зорин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бернгард Елена Александровна

Отец ребёнка: Зорин Александр Иванович

г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Зорин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Александр Иванович

Смерть
20.08.2013
г. Томск
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
кладбище Бахтин г. Томска
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