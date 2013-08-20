Зорина (Ульянова) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1933
Дата смерти20.08.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1933
Отец: Ульянов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
01.06.1957
Сын: Зорин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Зорин Александр Иванович
село Бабарыкино Шегарского района Томской области
Рождение ребёнка
02.01.1959
Сын: Зорин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Зорин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Зорин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бернгард Елена Александровна
Отец ребёнка: Зорин Александр Иванович
г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зорина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Зорин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.2013
г. Томск
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
кладбище Бахтин г. Томска