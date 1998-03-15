Ульянов Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянов Андрей Павлович

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Место рождения

деревня Андросова Шегарского района Томской области

Дата рождения

1913

Дата смерти

07.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ульянов Павел

Мать: не указана

деревня Андросова Шегарского района Томской области
Рождение ребёнка
04.09.1933

Дочь: Зорина Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Ульянова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Николай Андревич

Мать ребёнка: Ульянова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Евдокия Ивановна

Смерть
07.02.1945
Причина смерти: На войне
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