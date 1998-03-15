Ульянов Андрей Павлович
Место рождениядеревня Андросова Шегарского района Томской области
Дата рождения1913
Дата смерти07.02.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Ульянов Павел
Мать: не указана
деревня Андросова Шегарского района Томской области
Рождение ребёнка
04.09.1933
Дочь: Зорина Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Ульянова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ульянова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1945
Причина смерти: На войне