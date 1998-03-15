Ульянова (Анисимова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова (Анисимова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1914

Дата смерти

15.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1914

Отец: Анисимов Иван

Мать: Анисимова ?

Рождение ребёнка
04.09.1933

Дочь: Зорина Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Ульянов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Владимир

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Николай Андревич

Отец ребёнка: Ульянов Андрей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Андрей Павлович

Смерть
15.03.1998
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