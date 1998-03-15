Ульянова (Анисимова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1914
Дата смерти15.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1914
Отец: Анисимов Иван
Мать: Анисимова ?
Рождение ребёнка
04.09.1933
Дочь: Зорина Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Ульянов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Владимир
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ульянов Андрей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1998