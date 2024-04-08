Брехунцов Терешин Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти27.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Терешин Дмитрий
Мать: Хачатурова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1968
Дочь: Зис Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Белоненко Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
03.04.1970
Дочь: Ридчер Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Белоненко Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
17.03.1972
Сын: Брехунцов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Белоненко Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
25.02.1974
Сын: Брехунцов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Белоненко Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
31.12.1980
Сын: Брехунцов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Белоненко Валентина Григорьевна
Смерть
27.04.1984