Брехунцов Терешин Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брехунцов Терешин Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

27.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

аб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Терешин Дмитрий

Мать: Хачатурова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоненко Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
25.04.1968

Дочь: Зис Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Белоненко Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
03.04.1970

Дочь: Ридчер Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Белоненко Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
17.03.1972

Сын: Брехунцов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Белоненко Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
25.02.1974

Сын: Брехунцов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Белоненко Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
31.12.1980

Сын: Брехунцов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Белоненко Валентина Григорьевна

Смерть
27.04.1984

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