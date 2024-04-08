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Белоненко Валентина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1946

Пол

Женский

Добавил:

аб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1946

Отец: Белоненко Григорий Трофимович

Мать: Белоненко Варвара Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брехунцов Терешин Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.04.1968

Дочь: Зис Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Брехунцов Терешин Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.04.1970

Дочь: Ридчер Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Брехунцов Терешин Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.03.1972

Сын: Брехунцов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Брехунцов Терешин Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.02.1974

Сын: Брехунцов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Брехунцов Терешин Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
31.12.1980

Сын: Брехунцов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Брехунцов Терешин Владимир Дмитриевич

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