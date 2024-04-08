Белоненко Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1968
Дочь: Зис Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Брехунцов Терешин Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.04.1970
Дочь: Ридчер Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Брехунцов Терешин Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.03.1972
Сын: Брехунцов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Брехунцов Терешин Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.02.1974
Сын: Брехунцов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Брехунцов Терешин Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.12.1980
Сын: Брехунцов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Брехунцов Терешин Владимир Дмитриевич