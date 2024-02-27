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Брехунцов Дмитрий Владимирович
Брехунцов Дмитрий Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.12.1980
Пол
Мужской
Отец
Брехунцов Терешин Владимир Дмитриевич
1948 г.р.
Мать
Белоненко Валентина Григорьевна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
аб
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1980
Отец:
Брехунцов Терешин Владимир Дмитриевич
Мать:
Белоненко Валентина Григорьевна
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