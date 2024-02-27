Зис Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1968
Рождение ребёнка
27.07.1997
Дочь: Кручина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кумоняев Александр
Рождение ребёнка
11.08.?
Дочь: Кириченко Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Кумоняев Александр
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.08.?
Дочь: Бутакова Алёна Игоревна
Панкрушиха, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кумоняев Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Кумоняев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зис Василий