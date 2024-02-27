Зис Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зис Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

аб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1968

Отец: Брехунцов Терешин Владимир Дмитриевич

Мать: Белоненко Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
27.07.1997

Дочь: Кручина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кумоняев Александр

Рождение ребёнка
11.08.?

Дочь: Кириченко Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Кумоняев Александр

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.08.?

Дочь: Бутакова Алёна Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Панкрушиха, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кумоняев Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Кумоняев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зис Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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