Кручина (Кумоняева) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1997
Отец: Кумоняев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кручина Артем Станиславович
Отец ребёнка: Кручина Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кручина Михаил Станиславович
Отец ребёнка: Кручина Станислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кручина Станислав