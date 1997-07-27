Кручина (Кумоняева) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКручина (Кумоняева) Татьяна Александровна

Кручина (Кумоняева) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

аб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1997

Отец: Кумоняев Александр

Мать: Зис Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кручина Артем Станиславович

Отец ребёнка: Кручина Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кручина Михаил Станиславович

Отец ребёнка: Кручина Станислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кручина Станислав

Мы используем куки для улучшения работы сайта.