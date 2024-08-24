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Коноплёв Малахий Игнатьевич

Место рождения

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

03.01.1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1788

Отец: Коноплёв Игнатий Ефимович

Мать: Коноплёва Анастасия Дмитриевна

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Д. Могильник ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 9
Бракосочетание
07.02.1815

Жена: Коноплёва (Лыскова) Параскева Андреевна

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 155
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Коноплёв Егор Малахиевич

Мать ребёнка: Коноплёва (Лыскова) Параскева Андреевна

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Коноплёва Федосья Малахиевна

Мать ребёнка: Коноплёва (Лыскова) Параскева Андреевна

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Коноплёв Степан Малахиевич

Мать ребёнка: Коноплёва (Лыскова) Параскева Андреевна

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.09.1826

Сын: Коноплёв Иван Малахиевич

Мать ребёнка: Коноплёва (Лыскова) Параскева Андреевна

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 163
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Коноплёв Григорий Малахиевич

Мать ребёнка: Коноплёва (Лыскова) Параскева Андреевна

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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