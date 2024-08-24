Коноплёв Малахий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения03.01.1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1788
Д. Могильник ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 9
Бракосочетание
07.02.1815
ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 155
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Коноплёва (Лыскова) Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Коноплёва Федосья Малахиевна
Мать ребёнка: Коноплёва (Лыскова) Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Коноплёв Степан Малахиевич
Мать ребёнка: Коноплёва (Лыскова) Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
08.09.1826
Мать ребёнка: Коноплёва (Лыскова) Параскева Андреевна
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 163
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Коноплёв Григорий Малахиевич
Мать ребёнка: Коноплёва (Лыскова) Параскева Андреевна
Смерть
Неизвестно