Коноплёв Игнатий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1754
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Коноплёв Игнатий Игнатьевич
Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Коноплёва Опросинья Игнатьевна
Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Коноплёв Степан Игнатьевич
Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.01.1788
Сын: Коноплёв Малахий Игнатьевич
Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия Дмитриевна
Д. Могильник ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 9
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Коноплёва Дарья Игнатьевна
Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно