Коноплёв Игнатий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёв Игнатий Ефимович

Место рождения

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Коноплёв Ефим (Евпл) Семёнович

Мать: Коноплёва Екатерина Максимовна

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплёва Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Коноплёв Игнатий Игнатьевич

Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия Дмитриевна

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Коноплёва Опросинья Игнатьевна

Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия Дмитриевна

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Коноплёв Степан Игнатьевич

Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия Дмитриевна

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.01.1788

Сын: Коноплёв Малахий Игнатьевич

Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия Дмитриевна

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Д. Могильник ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 9
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Коноплёв Яков Игнатьевич

Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия Дмитриевна

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Коноплёва Дарья Игнатьевна

Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия Дмитриевна

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Коноплёв Яким Игнатьевич

Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия Дмитриевна

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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